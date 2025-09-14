La nostra villa è la base ideale per godere appieno di tutte le opportunità che la Val di Fassa offre, grazie alle splendide Dolomiti e all'ospitalità ladina, per soggiorni all'insegna dello sport sia d'estate che d'inverno, a stretto contatto con la natura. D'estate, potrete dedicarvi a passeggiate nel fondovalle, escursioni e trekking in quota, tour in bicicletta e arrampicate su vie ferrate, soddisfacendo le aspettative di chiunque cerchi una vacanza attiva. Inoltre, la zona offre un calendario di eventi sportivi di alto livello che si susseguono per tutta la stagione estiva. D'inverno, la Val di Fassa si trasforma in una delle capitali dello sci internazionale, grazie agli oltre 200 km di piste per lo sci alpino. Il comprensorio sciistico, uno dei più avanzati del mondo, è al centro del Dolomiti Superski e offre impianti di ultima generazione che assicurano massima sciabilità per tutta la stagione. Oltre allo sci alpino, è possibile praticare snowboard, sci in notturna, freeride, scialpinismo, sci di fondo e escursioni con le racchette da neve.