Scopri il fascino autentico di Soraga di Fassa, un piccolo gioiello incastonato tra le vette delle Dolomiti. Qui l’inverno diventa un’esperienza indimenticabile: oltre 200 km di piste perfette, collegamenti diretti al Dolomiti Superski e baite accoglienti dove gustare la cucina tipica ladina.
Soraga di Fassa, immersa nella natura delle Dolomiti, è il punto di partenza ideale per escursioni, giri in bici e giornate all’aria aperta. Vivi le tradizioni ladine nei paesi della valle, respira aria pura e lasciati conquistare da paesaggi spettacolari e momenti di autentico benessere.
Immergetevi nella serenità e nel comfort esclusivo dei nostri appartamenti situati a Soraga, un angolo di paradiso incastonato tra le maestose vette delle Dolomiti. Qui, dove la natura si esprime con la sua bellezza incontaminata, vi offriamo un rifugio dallo stress quotidiano, un luogo dove il tempo sembra rallentare
20 settembre – Desmontegada de Soraga: vivi la tradizione del rientro delle mucche dagli alpeggi, adornate con fiori e campanacci, in una festa autentica con musica, gastronomia e folklore ladino
Dal 20 settembre al 25 ottobre 2025
Goditi l’autunno tra i colori spettacolari delle Dolomiti e vivi la magia delle tradizioni ladine con un soggiorno indimenticabile a Soraga di Fassa!
27 – 29 settembre 2025 (2 notti)
Soraga di Fassa – Dolomiti
Vivi l’emozione del Fassa Sky Expo 2025, il grande evento internazionale dedicato al volo libero e al parapendio nelle Dolomiti! Approfitta della nostra offerta speciale per un soggiorno di 2 notti nei nostri appartamenti confortevoli, a pochi chilometri dagli scenari spettacolari dell’evento.
📅 Sabato 18 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 17:00
📍 Dove: Rifugio Maria, Sass Pordoi (2.950 m), raggiungibile con la funivia del Passo Pordoi.
Il simposio enogastronomico più alto d’Italia: un’esperienza unica a quasi 3.000 metri, tra panorami spettacolari delle Dolomiti UNESCO. Degustazioni di vini selezionati (circa 20 cantine), abbinamenti gastronomici, masterclass e il celebre “Piatto Top Wine”.
Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025, approfitta della nostra speciale promozione in collaborazione con Dolomiti Superski:
4 notti al prezzo di 3 e 7 notti al prezzo di 6, sia per l’alloggio che per lo skipass!
Trascorri le Feste nella magica atmosfera della Val di Fassa!
Abbiamo ancora disponibilità in appartamenti accoglienti da 3 a 5 persone per il periodo di Natale e Capodanno 2025/26.
Scopri la bellezza della Val di Fassa in primavera! Le giornate più lunghe, la neve ancora perfetta e un'occasione speciale per sciare un giorno in più gratuitamente grazie all’offerta Dolomiti Springdays.
La nostra villa è la base ideale per godere appieno di tutte le opportunità che la Val di Fassa offre, grazie alle splendide Dolomiti e all'ospitalità ladina, per soggiorni all'insegna dello sport sia d'estate che d'inverno, a stretto contatto con la natura. D'estate, potrete dedicarvi a passeggiate nel fondovalle, escursioni e trekking in quota, tour in bicicletta e arrampicate su vie ferrate, soddisfacendo le aspettative di chiunque cerchi una vacanza attiva. Inoltre, la zona offre un calendario di eventi sportivi di alto livello che si susseguono per tutta la stagione estiva. D'inverno, la Val di Fassa si trasforma in una delle capitali dello sci internazionale, grazie agli oltre 200 km di piste per lo sci alpino. Il comprensorio sciistico, uno dei più avanzati del mondo, è al centro del Dolomiti Superski e offre impianti di ultima generazione che assicurano massima sciabilità per tutta la stagione. Oltre allo sci alpino, è possibile praticare snowboard, sci in notturna, freeride, scialpinismo, sci di fondo e escursioni con le racchette da neve.
Venite a scoprire la bellezza della Val di Fassa e a soggiornare nel nostro appartamento confortevole e ben arredato, composto da cucina di recente fattura, lavatrice e TV satellitare, microonde, forno, cassaforte, soggiorno con divano, 2 camere doppie, 1 camera singola, 1 bagno con doccia + 1 bagno con vasca e terrazzo, con 1 posto macchina coperto.
Posizione Strategica: Situato in posizione centrale, i nostri appartamenti sono perfetti per esplorare la valle, con accesso facile a servizi locali e attrazioni.
Sostenibilità: Ci impegniamo in pratiche sostenibili per rispettare l'ambiente e offrire un'esperienza eco-compatibile
Nel cuore incantato delle Dolomiti, a Soraga di Fassa, si trova un angolo di paradiso per gli amanti della montagna, gli appassionati di avventure all'aperto e coloro che cercano una fuga dalla routine quotidiana: Appartamenti Star Begn. La nostra struttura offre un'esperienza unica, combinando comfort moderno con il fascino irresistibile della natura circostante.
Appartamenti Star Begn non è semplicemente un posto dove alloggiare; è un'esperienza che inizia con l'accoglienza calorosa tipica della nostra terra e si arricchisce ogni giorno di piccole grandi scoperte. Ogni appartamento è pensato per essere il tuo rifugio dopo giornate trascorse esplorando sentieri montani, sciando sulle piste leggendarie delle Dolomiti o semplicemente assorbendo la tranquillità e la bellezza del paesaggio.
La posizione privilegiata di Ciasa Star Begn ti apre le porte a un'infinità di attività all'aperto, in tutte le stagioni. L'estate ti invita a esplorazioni tra i sentieri escursionistici, passeggiate in bicicletta e momenti di relax nei prati fioriti, mentre l'inverno trasforma il paesaggio in un regno incantato di neve, ideale per lo sci, lo snowboard e le passeggiate con le ciaspole.
Contact us today using the form below, via email, or by phone. We are here to meet all your needs, ensuring a vacation that exceeds all expectations. At Ciasa Star Begn, your Dolomites dream comes true.
Strada Don Sepon , 43 38030 Soraga di Fassa Trentino, Italy
Phone: +39. 351.6827257 Phone: +39.377.3223011 Email: starbegn@gmail.com Email: carladecrestina@gmail.com